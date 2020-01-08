"ما علاقة محمود الحصري".. الكنيسي يكشف معلومة لأول مرة

08 يناير 2020 - 11:59 ص



سرد حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، جانبًا من حياته الشخصية، قائلاً: "كنت سعيد الحظ أن تكون نشأتي في منزل يهتم كثيرًا بالثقافة وكان يوجد بمنزلنا 3 مكتبات لأن والدي كان من عشاق القراءة".





وأضاف "حمدي الكنيسي" خلال حواره ببرنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، منذ أن كان سني 11 سنة قمت بكتابة قصة وعرضت على أخي الأكبر رحمه الله فلم يهتم بها وذهبت لأخذ رأى والدي وكان سعيدًا جدًا أنني قمت بكتابتها".

وتابع: "سبب من أسباب اعتزازي بالقرية هو خروج شيخ من المشايخ العظام منها وهو الشيخ محمود الحصري ومازالت أذكر سعادتي وأنا في سن صغيرة جدًا عندما كنت أذهب إلى حدائق منزل خالي".