وجده عاريًا داخل غرفه نومه فطعنه بالسكين

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أقدم زوج على قتل عشيق زوجته، وانهال عليه طعنًا بالسكين بعدما وجده عاريًا داخل غرفة نومه مع زوجته، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية.

اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود شخص مصاب بجرح نتيجة طعنه بسكين في البطن داخل شقة أمام مستشفى العجمي.

وانتقل ضباط مباحث إلى مقر الحادث، وتبين أنه أثناء عودة المتهم إلى منزله قبل انتهاء موعد عمله الرسمي بسبب شدة الإمطار وغرق ملابسه، توجه الزوج على الفور للمنزل من شدة الإمطار والبرد ليفاجئ بزوجته الخائنة وعشيقها في وضع مخل أثناء ممارسة الزنا داخل شقته، على الفور أسرع إلى المطبخ وأحضر السكين وتعدى عليه بطعنه بمنطقة البطن.


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