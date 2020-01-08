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السياحة توزع الهدايا على زوار الكنائس احتفالاً بعيد الميلاد

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السياحة توزع الهدايا علي زوار الكنائس احتفالا بعيد الميلاد
السياحة توزع الهدايا علي زوار الكنائس احتفالا بعيد الميلاد
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أمينة عبد العال

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بالصور.. العناني يشارك الأقباط والسياح الاحتفال بعيد الميلاد

شاركت وزارة السياحة والآثار الإخوة المسيحيين فرحتهم واحتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد حيث قامت فرق من مكاتب الوزارة في محافظات مصر بتوزيع الهدايا الرمزية والحلوى على الأطفال والكبار الذين ذهبوا للاحتفال بالعيد فى كنائس منطقة مصر القديمة ومجمع الأديان بالقاهرة، وأسوان والغردقة والمنيا والأقصر وأسيوط وسوهاج. 

كما حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار علي تهنئة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد حيث كانت أولي زياراته هذا العام إلى النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة لتفقد مستوى الخدمات السياحية بها ومشاريع التطوير في المناطق المحيطة بها وذلك في إطار برنامج إحياء مسار العائلة المقدسة حيث زار شجرة مريم ولكنيسة المعلقة وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، مؤكدًا على أن الأعياد تظهر دائمًا التلاحم والترابط الإنساني بين أبناء الشعب المصري، الذي يعيش في نسيج واحد متلاحم.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لملف إحياء مسار العائلة المقدسة حيث تم ترميم وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية على المسار، فقد تم افتتاح الكنيسة المعلقة بمصر القديمة بعد الانتهاء من ترميمها كما تم الانتهاء من أعمال ترميم كنيسة العذراء مريم والشهيد ابانوب بسمنود وافتتاح مغارة وكنيسة ابي سرجة بمصر القديمة بالإضافة إلى ترميم أجزاء من أديرة وادي النطرون الأربعة وجارٍ حاليًا ترميم وتأهيل كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا ومشروع تطوير موقع شجرة مريم بالمطرية، هذا بالإضافة إلى إصدار كتالوج بالغتين العربية والإنجليزية لتوثيق مسار العائلة المقدسة والمواقع الأثرية التي مرت عليها الرحلة.

كما تقوم الوزارة أيضًا الآن بتطوير مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الموجودة علي نقاط مسار العائلة المقدسة وذلك للنهوض بها ورفع كفاءتها.


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