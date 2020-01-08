إبراهيم سعيد يسخر من حرب إيران وأمريكا: "الحقوا انبسطوا"

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ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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سخر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، من القصف الإيراني على القواعد الأمريكية، بالعراق، الذي يعتبر ردًا منها على مقتل أقوى رجالها، قاسم سليماني، معلقًا: "‏الحقوا انبسطوا واضحكوا قبل الحرب".

وكتب إبراهيم سعيد، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "الحقوا انبسطوا واضحكوا قبل الحرب".

ولقيت التغريدة ردودًا واسعة من متابعيه، وهذه أبرز التعليقات: " ‎ننبسط ولا مننبسطش كله رايح" و" ‎وليفربول مش هياخد الدوري"، " ‎والله يا هيما تحسهم مظبطينها مع بعض لحفظ ماء الوجه مش اكتر!!! يعني أي يضرب أكثر من 35 صاروخًا من غير إصابة ولا أي ضحايا معني كدا أنهم اخلوا القواعد العسكرية دي أصلا وكانوا عارفين باللي هيحصل".

وأفادت قناة "الغد"، بسقوط 6 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار بالعراق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

ويعد قاسم سليماني أقوى وأخطر الجنرالات في إيران، وثاني أقوى الشخصيات في النظام، حيث كان مسئولاً عن التخطيط للعمليات العسكرية وإدارة المليشيات خارج إيران في أكثر من 7 دول.

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