» فيديو.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الحالة الجوية

08 يناير 2020 - 11:36 ص

أكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، محمود شاهين، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من السبت المقبل، مع فرض لتساقط الأمطار على شمال الوجه البحري والدلتا.

وأضاف أن درجة الحرارة العظمي للقاهرة 15 درجة ومع ذلك يستمر الإحساس بالبرودة على مدار اليوم نتيجة لنشاط الرياح مع اضطراب في حركة الملاحة الجوية، مؤكدًا في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن مثل هذا الطقس أمر طبيعي بالنسبة لشهر يناير، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة أثناء الصباح الباكر أو الليل خراج المنزل.