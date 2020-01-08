«روحاني» مهددا: "سنقطع أرجل أمريكا من المنطقة"

08 يناير 2020 - 10:39 ص

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت يد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونحن سنقطع أرجلها من هذه المنطقة؛ بحسب التليفزيون الإيراني.

وتوعد الرئيس الإيراني، الولايات المتحدة بإنهاء وجودها في المنطقة ردا على اغتيالها القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ورفاقه.

وأكد روحاني، خلال اجتماع الحكومة، موجها حديثه للولايات المتحدة "لقد قطعتم يد سليماني من الجزع، ونحن سنقطع أرجلكم من هذه المنطقة"??.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اغتياله في غارة بمطار بغداد قبل أيام.