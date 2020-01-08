"تويتر" يغلق حساب مرشد الثورة الإيرانية

08 يناير 2020 - 10:25 ص

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إغلاق حساب مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء؛ بشكل مؤقت.

يأتي هذا في ظل التوترات التي أعقبت استهداف الحرس الثوري لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وعند محاولة فتح حساب خامنئي، تظهر رسالة على الموقع تفيد، بأن "هذا الحساب جرى تقييده مؤقتا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اغتياله في غارة بمطار بغداد قبل أيام.