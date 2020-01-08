أول تعليق لـ"خامنئي" على قصف إيران القواعد الأمريكية

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وكالات - الدويني فولي

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خامئنى

الضربة العسكرية

القواعد الأمريكية

في أول تعليق له، وصف المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـ"الناجح".
وقال خامنئي، إن إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها، مؤكدا أن "سليماني كان شجاعا ومقداما، وكان يضع نفسه في الصف الأول ويتحدى المخاطر"، مؤكدا أنه أحبط خطط السعودية وأمريكا في العراق، وهزم مخططاتهم في لبنان وسوريا والعراق، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".


وأضاف أن "ما حدث الليلة الماضية كان "صفعة على وجه" أمريكا، مطالبا "القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة فورا"، قائلا: إن "الوجود الأمريكي مصدر الفساد في المنطقة".


وبشأن "حزب الله" اللبناني، قال المرشد الإيراني، إن أمريكا تحاول التخلص من حزب الله لمساعدة إسرائيل، مؤكدا أن الحزب يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه.


وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.


وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

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