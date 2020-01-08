» لماذا اختارت إيران "عين الأسد" للانتقام

08 يناير 2020 - 10:01 ص

وجه الحرس الثوري الإيراني هجوم صاروخي صباح اليوم الأربعاء علي قاعدتين عسكريتين أمريكيتين، محذرا من أي رد فعل أمريكي لأنه سيقابل بالمزيد من الدمار، حسبما نشرت وسائل محلية.

و تعتبر قاعدة" عين الأسد" الجوية هي ثاني أكبر قاعدة عراقية ولها أهمية إستراتيجية وعسكرية كبيرة، حيث استعملها التحالف الدولي لقتال" داعش".

وتقع القاعدة الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق التي تشهد معارك بين القوات الحكومية ومسلحي "داعش"، ويتمركز فيها حاليا الفرقة السابعة من الجيش العراقي كما تضم مدرسة للمشاة، وزارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ 26 ديسمبر 2018 برفقة زوجته ميلانا للاحتفال مع الجنود الأمريكين بغيد الميلاد.

واستولت استراليا علي القاعدة عقب الغزو الأمريكي للعراق 2003 ثم سلمتها للجيش الأمريكي في مايو من نفس العام، و أعاد الجيش الأمريكي القاعدة إلي العراق مرة أخري 2011 بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق" باراك أوباما" الانسحاب العسكري من العراق.

وضمت القاعدة 2014 جندي ومدرب ومستشار أمريكي وطائرات للتحالف الدولي و 18 طائرة من مقاتلات الأباتشي التي شاركت في قصف مواقع "داعش"، كما تضم القاعدة مطار عسكري مجهز بمقاتلات ومروحيات وقوة من الدفاعات الجوية وبرج للمراقبة الجوية مجهز بالرادارات ويحتوي علي مدرج طوله 3 كم.