» أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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السبت الممتاز.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يقام اليوم الأربعاء عددًا من المباريات المهمة بالمسابقات المختلفة، أبرزها مباراة ريال مدريد ومباراة باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لها، على النحو التالي:

الدورى المصرى:

مباراة طلائع الجيش ضد حرس الحدود، تقام في تمام الثانية والنصف عصرًا، وتنقل عبر قناتي «أون سبورت» و«تايم سبورت».

مباراة سموحة ضد وادى دجلة، تقام فى الخامسة مساءًا، وتنقل عبر قناتي «أون سبورت» و«تايم سبورت».

مباراة إنبي ضد الاتحاد السكندري، تقام فى السابعة والنصف مساءًا، عبر نفس القناتين المالكتين لحقوق الدوري المصري.

كأس الرابطة الإنجليزية:

مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا، تقام فى العاشرة مساءًا، وتذاع على قناة «بي إن سبورت 2».

كأس السوبر الإسباني:

مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، في نصف نهائي كأس السوبر، فى التاسعة مساءًا على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية، في مباراة منقولة عبر قناة السعودية الرياضية.

كأس الرابطة الفرنسية:

مباراة باريس سان جيرمان ضد سانت إيتيان، في تمام العاشرة وخمس دقائق، وتنقل عبر قناة «بي إن سبورت 6».

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