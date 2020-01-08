مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

08 يناير 2020 - 09:56 ص

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية في 7 يناير 2020، عن خالص تعازيها في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية إندونيسيا الصديقة خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات ونزوح الآلاف.

ونقل البيان تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب إندونيسيا وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين. وأعرب البيان عن وقوف مصر بجانب إندونيسيا في هذا المُصاب الأليم، كما أكد على ثقة مصر في تجاوز الشعب الإندونيسي الصديق لتلك المحنة.