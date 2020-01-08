مفيد فوزي: بصلي بسطر واحد ومعرفش أقول غيره

08 يناير 2020 - 09:43 ص

شكر مفيد فوزي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي زيارته إلى الكاتدرائية في عيد الميلاد المجيد، قائلاً: "هي زيارة لكل بيت، نحن نعيش معا، والجندي الذي يستشهد صعب تعرف مسلم ولا مسيحي".

وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، بأنه يحب البابا كيرلس السادس، ويذهب دائمًا للصلاة في كنيسته، مضيفًا: "بصلي بسطر واحد، ومعرفش أقول حاجة تاني، ودعائي الدائم بالستر".

متابعًا: "كلمة الستر تعبر عن كل الخير، معتبرًا أن الستر نوع من الرزق، لافتًا إلى أنه يؤمن بالسيناريوهات الإلهية، معقبًا "إنهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياة الخفافيش في مصر هو سيناريو إلهي".