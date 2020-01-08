تصريحات مهمة من الإمارات عن البترول فى المنطقة

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متابعات- أمينة عبد العال

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أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أنه لا يتوقع نقصًا في إمدادات البترول بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق، معربًا عن أمله في ألا يحدث مزيد من التصعيد.

ولفت المزروعي إلى أن سوق البترول يتلقى إمدادات جيدة حاليًا وأنه لا يتوقع النقص فيه، ما لم يحدث تصعيد  كارثي في المنطقة، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن أسعار البترول قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر بعد أن هاجمت إيران قوات أمريكية فى العراق ردًا على الضربة الأمريكية التي قتلت قائدا عسكريا إيرانيا، حيث صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.83 دولار بما يعادل 2.7% إلي 70.10 دولار للبرميل.


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