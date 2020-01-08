هنا الزاهد تثير ضجة على مواقع التواصل "بدون مكياج"

08 يناير 2020 - 09:15 ص

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة جديدة لها، وهي بدون مكياج، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هنا الزاهد في الصورة، وهي تبرز ملامح وجهها فقط بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت عدم وضع ميك على وجهها لإبراز ملامحها الجذابة.

وسرعان ما تفاعل عدد كبير من متابعيها علي الصورة وحازت في ساعات قليلة علي أكثر من 250 ألف إعجاب ولقيت ردود وتعليقات وجاءت بين "ربنا يحفظك أنت وأحمد يارب" و"ربنا يحميكي" و "في قمر كده" و"كيوت أوي" و"يا جمالك".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد بالاشتراك مع أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".





