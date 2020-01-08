قائد الحرس الثوري يوجه تهديدًا أكثر خطورة لأمريكا بعد قصف قواعدها

أحمد عادل شعبان
وجه الحرس الثوري الإيراني تهديدات بالغة الخطورة لأمريكا وذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين بالعراق.
وقال الحرس الثوري في بيان له: أي ضربة أمريكية تقوم بها أمريكا ضد إيران سنواجهها برد ساحق .
وأضاف: إذا ردت أمريكا على هجومنا الأخير فسوف نضرب الداخل الأمريكي .
واستدرك: أيضا سوف نضرب أي دولة حليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط إذا سمحت لأمريكا باستخدام قواعدها ضدنا.
وتابع: أيضا لن ننسى دور إسرائيل في مقتل قاسم سليماني.
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