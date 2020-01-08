قائد الحرس الثوري يوجه تهديدًا أكثر خطورة لأمريكا بعد قصف قواعدها

08 يناير 2020 - 06:45 ص

وجه الحرس الثوري الإيراني تهديدات بالغة الخطورة لأمريكا وذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين بالعراق.



وقال الحرس الثوري في بيان له: أي ضربة أمريكية تقوم بها أمريكا ضد إيران سنواجهها برد ساحق .



وأضاف: إذا ردت أمريكا على هجومنا الأخير فسوف نضرب الداخل الأمريكي .



واستدرك: أيضا سوف نضرب أي دولة حليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط إذا سمحت لأمريكا باستخدام قواعدها ضدنا.



وتابع: أيضا لن ننسى دور إسرائيل في مقتل قاسم سليماني.



