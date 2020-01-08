فنان شهير يهاجم نانسي عجرم: اللي فعلتيه بالشاب أسوأ مما فعله فيكي

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نانسي عجرم
نانسي عجرم
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شن فنان شهير هجوما شرسا على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد قيام زوجها بقتل شاب داخل فيلتها بدعوى تورطه في حادث سرقة .

وندد الفنان اللبناني جاد شويري بإعلان أسرة الفنانة أن الشاب "سوري الجنسية" ، مؤكدًا أن ما فعلته نانسي أسوأ من السرقة.

وقال "شويري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : حلوا عن السوريين بقى .. هالعنصرية والقرف اللي عم ينكتبوا على هالناس ظلم .

وأضاف: في المنيح وفيه الوحش عند كل البشر بكل مطرح على هالكوكب .

واستدرك: الجنسية السورية مش تهمة .. ألذ الناس .. مبسوطين وهن عم يتهجروا ويتبهدلوا؟

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