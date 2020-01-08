رسالة مفاجئة من نانسي عجرم لوالدة الشاب الذي قتله زوجها

08 يناير 2020 - 05:49 ص

وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة مفاجئة إلى والدة الشاب محمد حسن الموسى الذي قتله زوجها فادي الهاشم .



وقالت "نانسي" في تصريحات لعدد من الفضائيات اللبنانية: الشاب اللي توفي ما كان بيعمل عنا في الحديقة ونحنا ما بنعرفه.



وأضافت: أحب أنتهز الفرصة وأوجه التعزية لوالدته و زوجته .. أكيد ما بنتمنى أنا ولا فادي ولا عيلتنا كلها اللي صار .



كان فادي الهاشم زوج نانسي عجرم قتل الشاب المذكور ، مدعيا أنه قام بعملية سطو مسلح على فيلته وكاد يؤذي بناته مما جعله يقرر قتله.



