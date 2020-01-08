المكسيك.. مقتل 1471 طفلا جراء أعمال عنف في 2019

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المصريون ووكالات

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قُتل 1471 طفلا في المكسيك جراء أعمال عنف بين عصابات وقعت في مختلف مناطق البلاد خلال عام 2019.
وذكرت شبكة حقوق الطفل المكسيكية (غير حكومية)، في بيان الثلاثاء، أن 1471 طفلا يبلغون أقل من 18 عاما، قتلوا جراء أحداث عنف بين عصابات في البلاد، منذ يناير/ كانون الثاني 2019.
وأضاف البيان، أن الأطفال المكسيكيين، البالغ عددهم 40 مليون طفل بالبلاد، عانوا ظروفا صعبة العام الماضي، جراء عنف العصابات.
ونقل البيان، عن عضوة مجلس إدارة الشبكة، أليسيا فارخاس، قولها إنه من الضروري المصادقة على إصلاحات حول تعليم الأطفال، من قبل الحكومة.
ويبلغ عدد سكان المكسيك نحو 130 مليون نسمة.
ولم يصدر عن السلطات تعليقا على ما ورد بالبيان. -

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