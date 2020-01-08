العراق.. فصيل يهدد بضرب جنود أمريكيين بـ"صواريخ ذكية"

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المصريون ووكالات

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هدد فصيل يتبع لـ"الحشد الشعبي" العراقي، الثلاثاء، بضرب إسرائيل والقوات الأمريكية المتمركزة في منطقة غرب آسيا، بـ"صواريخ ذكية"، انتقاما لاغتيال واشنطن لقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بـ"الحشد"، أبو مهدي المهندس.
وقال زعيم فصيل "النجباء"، أكرم الكعبي، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "بارودنا اليوم، لم يعد طلقات فقط، وإنما تجهزت فصائل المقاومة بأحدث الصواريخ الذكية القادرة على إنهاء حضوركم المشؤوم في غرب آسيا، والقضاء على حياة الكيان الصهيوني المزيف خلال ساعة واحدة فقط".
وقُتل سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، الجمعة، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
وشكل هذا التطور تصعيداً كبيراً بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان لبغداد وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، الاثنين، بفرض عقوبات على العراق إذا طالبت بغداد برحيل القوات الأمريكية بطريقة غير ودية.
وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. 

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