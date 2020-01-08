رد ناري من مبروك عطية على من يحرّمون تهنئة المسيحيين

08 يناير 2020 - 12:00 ص

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، زار يهوديًا مريضًا وتمنى له الشفاء، مؤكدا أن جميع العلماء أكدوا فرحة المسلمين قديمًا بنصر المسيحيين على الفرس، لأنهم أخوة وأهل كتاب.

