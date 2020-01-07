أحمد موسى: لن يستطيع أحد الإقتراب من الحدود المصرية

07 يناير 2020 - 11:40 م

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الخبراء العسكريين والأكاديميات العسكرية العالمية التابعة لروسيا وأمريكا، أكدوا أن مصر وصلت لأعلى مستوى من التدريب العسكري بما يعتبر رسالة ردع للجميع.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإعلام العسكري الدولي شدد على أن مصر تبعث رسالة ردع في ظل التدريبات المصرية المتكررة التي تمتاز بالكفاءة العالية.



وأوضح موسى أنه يوجد العديد من القواعد العسكرية المصرية المجهزة على أعلى مستوى بجميع أنواع السلاح.



كما أكد موسى أن الجيش المصري يقظ ولن يتم السماح لأي شخص أن يتسلل لمصر، ولن يتم السماح لأحد أن يهدد مصر، مضيفا أن الحدود المصرية مؤمنة تماما.

