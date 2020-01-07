  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كفر الدوار

والد ضحية مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل مثيرة عن المجزرة

الرئيس حسن روحاني

روحاني: واشنطن ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً

ساديو ماني

ساديو مانى يتوج بجائزة افضل لاعب في إفريقيا 2019

الذهب والدولار

ننشر أسعار الدولار والذهب اليوم الثلاثاء

صاروخ باليستي

صواريخ باليستية.. تحركات عسكرية إيرانية ضد أمريكا

أبوتريكة وصلاح

بالفيديو.. تعرف على رسالة "أبو تريكة" لـ"صلاح"

رئيس الجزائر المنتخب

رئيس الجزائر يدعو "أردوغان" لزيارة بلاده

القبض

هتك عرض طالبة داخل مكتبه.. حبس مدير مدرسة بالدقهلية

«ساديو ماني» من شوارع «بامبالي» إلى التتويج على عرش إفريقيا

«ساديو ماني» من شوارع «بامبالي» إلى عرش إفريقيا

جانب من اللقاء

"بن سلمان" يلتقي "ترامب" ويسلمه رسالة عاجلة

بالفيديو..

والد ضحية مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل مثيرة عن المجزرة

آخر الأخبار

كفر الدوار
كفر الدوار
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية.. تفاصيل مثيرة عن عملية إرهابية بالدمام

#

تفاصيل مثيرة عن مرض "نجلاء فتحي" النادر

#

تفاصيل مثيرة عن العملية الجراحية الأخيرة لفجر السعيد

#

دبي.. تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتصاب سيدة عربية

كشف محمد شحتة، والد الزوجة رانيا، ضحية مذبحة كفر الدوار، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن الجاني دخل المنزل بغرض السرقة رغم أنه "جزار وكسيب"، معلقا: "معروف عنه أنه بتاع ملاهي ليلية وبيضيع فلوسه عليها".
وأشار "شحتة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن أول من شاهد الجاني كانت حماة ابنته فضربها على رأسها ثم خرج زوج ابنته فطعنه القاتل، وعندما حاول ابنه أن يدافع عن والده طعنه القاتل عدة طعنات.
وأضاف والد المجني عليها، "يقال أن حفيدي كليته طلعت برة من كتر الطعنات"، لافتا إلى أن القاتل سكب "جركن بنزين" على المنزل وأشعل النار به، وأغلق الأبواب من الداخل، معقبا: "كان بيداري على مصيبته فولع في البيت".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "محاربو الصحراء" يحتكر جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019
» وزير الدفاع الأمريكي: لن نغادر العراق
» شاهد.. مائدة طعام مشاهير حفل الكاف بالغردقة
» الاتحاد المصري يفوز بجائزة افضل اتحاد في أفريقيا
» كامل أبو علي يثير ضجة في حفل جوائز الأفضل في أفريقيا
» بالصور.. الغردقة تُبهر العالم في حفل الـ"كاف"
» بالفيديو.. قطري يحاول إحراج "أبو تريكة".. والأخير: أنا مصري
» حملت سفاحًا.. صعيدي يذبح شقيقته بدافع "الشرف"
» بالصور.. أجواء احتفالية مبهرة بحفل الأفضل في أفريقيا
» "بوتين"يزور المسجد الأموي وضريح النبي يحيى
» ويصدم الأهالي.. يقتل ابنته طالبة الثانوية في البحيرة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية