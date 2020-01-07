» "محاربو الصحراء" يحتكرون جوائز الأفضل في إفريقيا

07 يناير 2020 - 11:30 م

احتكرت الجزائر، الثلاثاء، جوائز الأفضل في إفريقيا عن عام 2019، وذلك خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لاختيار الأفضل الذي أقيم في مدينة الغردقة بمصر.







ففي جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، فقد فاز الجزائري يوسف البلايلي لاعب الترجي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي للمرة الأولى في تاريخ الجزائر.





وتفوق البلايلي على التونسي أنيس البدري لاعب الترجي الرياضي، والمصري طارق حامد لاعب الزمالك.





وفيما يتعلق بجائزة أفضل منتخب فقد فاز المنتخب الجزائري متفوقًا على السنغال ومدغشقر، وذلك نظرًا لفوزه ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت العام الماضي في مصر.





فيما فاز الجزائري رياض محرز المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في القارة السمراء، بفضل هدف الفوز الذي سجله بمرمى نيجيريا في أمم إفريقيا العام الماضي.





كما فاز جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري بجائزة أفضل مدرب في القارة بعدما قاد "محاربو الصحراء" للفوز بأمم إفريقيا التي أقيمت بمصر.





وتفوق بلماضي على التونسي معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي، وأليو سيسيه المدير الفني للسنغال.





ونجح السنغالي ساديو ماني في كتابة اسمه بأحرف من ذهب بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا متفوقًا على المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز.





وتمكن ماني من الفوز مع ليفربول العام الماضي ببطولات دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، كما أنه قاد منتخب بلاده للمباراة النهائية لأمم إفريقيا التي أقيمت العام الماضي بمصر.





وتمكن المغربي أشرف حكيمي المحترف في بوروسيا دورتموند الألماني من الفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.





وفازت بجائزة أفضل لاعبة، النيجيرية أسيسات أوشولا، بينما جاءت جائزة أفضل مدرب للسيدات من نصيب ديسيري إيليس مدربة جنوب إفريقيا، وانتزعت الكاميرون جائزة أفضل منتخب للسيدات.





وانتزع مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي الكونغولي جائزة أفضل رئيس ناد في القارة السمراء، فيما فاز الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد بالقارة السمراء.





وشهدت التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا تواجد أربعة لاعبين عرب هم المصري محمد صلاح، والثنائي المغربي حكيم زياش وأشرف حكيمي والجزائري رياض محرز.





وضمت القائمة لحراسة المرمى، أندري أونانا (الكاميرون).





وفي الدفاع، أشرف حكيمي (المغرب)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، جويل ماتيب (الكاميرون)، سيرجي أورييه (كوت ديفوار).





وفي خط الوسط، رياض محرز (الجزائر)، إدريسا جايا (السنغال)، حكيم زياش (المغرب).



