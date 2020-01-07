وزير الدفاع الأمريكي: جاهزون لأي رد "متوقع"

07 يناير 2020 - 10:30 م

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مساء الثلاثاء، أن بلاده جاهزة لأي رد "متوقع" من إيران على خلفية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في غارة جوية بالعراق.



وأكد إسبر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البنتاغون أن "سياسة الولايات المتحدة لم تتغير وأنها لن تغادر العراق"، وذلك بعد يوم من تداول رسالة منسوبة للجيش الأمريكي أبلغ بها العراق عن بدء إجراءات سحب قواته من العراق استجابة لتصويت البرلمان الذي يطالب بخروج الولايات المتحدة من البلاد.

كما أوضح أن بلاده "لا تسعى لحرب مع إيران لكنها مستعدة لإنهائها". مضيفا: "نريد حلا دبلوماسيًا وهذا يتطلب من إيران خفض التصعيد".

ولدى رده على سؤال بشأن التهديدات الإيرانية بالانتقام، قال إسبر: "ما يحصل في المرحلة القادمة يعتمد على أفعالهم، ينبغي أن نتوقع أنهم سيردون سواء عبر وكلائهم أو سيردون بشكل مباشر".