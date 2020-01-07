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بقتلها "سليماني"..

روحاني: واشنطن ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً

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الرئيس حسن روحاني
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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً بقلتها، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين روحاني ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية.
وأشار روحاني إلى أن "سليماني له فضل كبير على الاتحاد الأوروبي وشعوب المنطقة، بسبب كفاحه ضد تنظيم داعش"، مبيناً بأنه لولا خطوات "سليماني" ضد "داعش"، لكانت البلدان الأوروبية تواجه تهديداً كبيراً في يومنا الحالي".
ونفى أن تكون واشنطن قد وصلت إلى هدفها بقتل "سليماني"، مبيناً أن هذه الحادثة ساهمت في تعزيز وحدة وتضامن القيادة والشعب في إيران، أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح أن "سليماني" كان قد توجه إلى بغداد، بناء على دعوة تلقاها من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مبيناً أن قتله بمثابة "انتهاك لسيادة العراق، وإساءة لشعبه، وجريمة لا تغتفر ضد الشعب الإيراني".
وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً عبر قتلها سليماني. والإدارة الأمريكية مسؤولة عن نتائج هذه الجريمة. على الأمريكان أن يدركوا بأن مصالحهم وأمنهم في المنطقة، تواجه ظروفاً خطيرة".
وفيما يخص الملف النووي، قال روحاني إن طهران التزمت طوال 20 شهراً بالتزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي، مبيناً أنها مستعدة للتراجع عن تعليق التزاماتها، حالما تلتزم الأطراف الأخرى، بتعهداتها في هذا الخصوص.
وقُتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين كانوا برفقتهما، فجر 3 يناير/كانون الثاني الجاري، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد.
وتتبادل الولايات المتحدة وإيران، حليفتا بغداد، التهديدات بعد مقتل سليماني، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلاد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران. -

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