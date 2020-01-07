» وزير الدفاع الأمريكي: لن نغادر العراق

07 يناير 2020 - 10:10 م

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، إن بلاده لن تسحب قواتها من العراق، نافيا صحة الرسالة التي تم تداولها مؤخرا بشأن انسحاب بلاده.



واعتبر إسبر في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الأمريكية أن الرسالة هي "مسودة ولا تحمل أي أهمية".

وقال إسبر إن الرسالة "نشرت بالخطأ".



وكانت سي إن إن قد نقلت عن مسؤول أمريكي (لم تكشف هويته)، الإثنين، صحة الرسالة التي اطلعت عليها وتداولتها وسائل إعلامية ويظهر أنها هي من وزارة الدفاع الأمريكية إلى نظيرتها العراقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، الاثنين، بفرض عقوبات على العراق إذا طالب برحيل القوات الأمريكية بطريقة غير ودية.

وجاء تهديد ترامب بعد أن صوت البرلمان العراقي، الأحد، على قرار يدعو فيه الحكومة العراقية إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد. وتقول الحكومة العراقية إنها تعد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان.

وتأتي هذه التطورات على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي "في إطار الدفاع عن النفس"، فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.