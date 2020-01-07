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قناة إسرائيلية:

نتنياهو يجمد بناء ألفي وحدة استيطانية بالقدس

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نتنياهو
نتنياهو
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المصريون ووكالات

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قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قرر تجميد بناء ألفي وحدة استيطانية، جنوبي القدس، انطلاقاً من "صعوبات سياسية".
وأوضحت القناة أن تلك الوحدات كانت ستبنى في حي "هرحوما" (جبل أو غنيم) الاستيطاني جنوب شرقي القدس الشرقية المحتلة.
إلا أن نتنياهو قرر تجميد البناء في الحي الاستيطاني، وفق المصدر ذاته.
وأضافت القناة أن "سبب تجميد البناء في القدس هو صعوبات سياسية"، دون مزيد من التوضيح.
من جانبه، أكد مكتب نتنياهو صحة الخبر، إلا أن مصادر سياسية قالت إن إسرائيل لن تتوقف عن البناء في المستوطنات بالقدس، وفق القناة.
وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأعربت "بنسودا"، عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
وذكرت في قرارها أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية فقط، بل تعتزم ضم أجزاء منها إلى سيادتها. -

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