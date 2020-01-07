» بالصور.. الغردقة تُبهر العالم في حفل الـ"كاف"

07 يناير 2020 - 09:33 م

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي الكاف بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، وسط حضور نجوم الساحرة المستديرة للقارة السمراء.





وشهد الحفل انطلاقة قوية بإطلاق عدد كبير من الألعاب النارية وسط انبهار لجميع الحضور، وسط حضور عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وشهد محيط المسرح العائم لحفل الكاف، عددًا من العروض الفنية والمائية، التى أبهرت جميع الحضور.





وأنهت مدينة الغردقة السياحية جميع الاستعدادات النهائية لإقامة الحدث الرياضي الإفريقي الأبرز "للأفضل في أفريقيا 219" وتوالي صباح اليوم توافد ضيوف الحفل من نجوم الرياضة العالمية والأفريقية والفنان محمد رمضان لحضور الحفل الذي يستضيفه أحد المنتجعات السياحية بالغردقة.





واكتمل وصول عدد كبير من مسئولي الرياضة العالمية والأفريقية الغردقة وعلى رأسهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" وفاطمة سامورا وعمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمدرب العالمي "ارسن فنجر" مدرب الأرسنال السابق وصامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون وفريق برشلونة السابق.





كما توافد وصول نجوم كرة القدم المصرية وعدد من الفنانين والإعلاميين وكبار الشخصيات بالدولة.