  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الذهب والدولار

ننشر أسعار الدولار والذهب اليوم الثلاثاء

حفل الكاف

بث مباشر حفل توزيع جوائز الـ"كاف" لأفضل لاعب بإفريقيا

صاروخ باليستي

صواريخ باليستية.. تحركات عسكرية إيرانية ضد أمريكا

أبوتريكة وصلاح

بالفيديو.. تعرف على رسالة "أبو تريكة" لـ"صلاح"

رئيس الجزائر المنتخب

رئيس الجزائر يدعو "أردوغان" لزيارة بلاده

القبض

هتك عرض طالبة داخل مكتبه.. حبس مدير مدرسة بالدقهلية

«ساديو ماني» من شوارع «بامبالي» إلى التتويج على عرش إفريقيا

«ساديو ماني» من شوارع «بامبالي» إلى عرش إفريقيا

جانب من اللقاء

"بن سلمان" يلتقي "ترامب" ويسلمه رسالة عاجلة

أبو تريكة

بالفيديو.. قطري يحاول إحراج "أبو تريكة".. والأخير: أنا مصري

جانب من الجنازة

قاسم سليماني يتسبب في كارثة إنسانية بإيران

وسط تصاعد التوترات..

رئيس الجزائر يدعو "أردوغان" لزيارة بلاده

عرب وعالم

رئيس الجزائر المنتخب
رئيس الجزائر المنتخب
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الجزائر تعلن الحداد 3 أيام لوفاة رئيس الأركان

#

ضاحي خلفان يحرج أردوغان برد ناري

#

بعد تنصيب الرئيس الجديد..استقالة رئيس وزراء الجزائر

#

حملة اعتقالات واسعة للمتظاهرين بعد فوز رئيس الجزائر الجديد

أردوغان

تركيا

زيارة

رئيس الجزائر

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة الجزائر، وأن أنقرة وافقت على الدعوة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التركية "الأناضول" بيانا للرئاسة الجزائرية أكد أن الرئيس عبد المجيد تبون دعا الرئيس أردوغان لزيارة الجزائر وأضاف أن أنقرة وافقت.

وكان وزير الخارجية التركي، وصل صباح اليوم، إلى العاصمة الجزائرية للقاء تبون ومسؤولين آخرين، وسط تصاعد للتوتر سياسيا وعسكريا في المنطقة بسبب الأزمة الليبية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. الغردقة تُبهر العالم في حفل الـ"كاف"
» حملت سفاحًا.. صعيدي يذبح شقيقته بدافع "الشرف"
» بالصور.. أجواء احتفالية مبهرة بحفل الأفضل في أفريقيا
» "بوتين"يزور المسجد الأموي وضريح النبي يحيى
» ويصدم الأهالي.. يقتل ابنته طالبة الثانوية في البحيرة
» الهلال يفوز على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين بالدوري السعودي
» تعليق صادم من "نانسي عجرم" بعد إخلاء سبيل زوجها
» نجم الأهلى يتحدث عن مشكلة قد تواجه "صلاح"
» بعد تطور الأحداث..الملك سلمان يصدر 6 أوامر ملكية عاجلة
» بالصور.. تعرف على الوجبة المصرية التي يعشقها "ماني"
» "صلاح" يُتوج بجائزة الأفضل

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية