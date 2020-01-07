» بث مباشر مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

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يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الهلال والأهلي في بطولة الدوري الدورى السعودي.
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