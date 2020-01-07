هتك عرض طالبة داخل مكتبه.. حبس مدير مدرسة بالدقهلية

07 يناير 2020 - 08:10 م

أمرت النيابة العامة في منية النصر بالدقهلية، بحبس مدير مدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش الجنسي وهتك عرض طالبة داخل مكتبه.

وكان والد الطالبة تقدم ببلاغ للشرطة ضد مدير المدرسة، يتهمه بالتحرش بابنته داخل مكتبه وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتقبيلها.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية قد تلقى أمس إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر بحضور “ف. ا.”، 42 عاما صاحب مكتب مقاولات وبرفقته نجلته “ندى. ف. ا”، 15 عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي، عقب انتهاء اليوم الدراسي، الى مقر المركز وأبلغ بتضرره من المدعو "عرفات. م. ع. أ” 57 عاما مدير المدرسة لقيامه باستدراج نجلته إلى مكتبه بحجة تسليمها الكتب الدراسية والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتقبيلها.

ألقت قوات الأمن القبض على مدير المدرسة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.