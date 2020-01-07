» تعليق صادم من "نانسي عجرم" بعد إخلاء سبيل زوجها

07 يناير 2020 - 08:01 م

كشف أول تعليق للفنانة اللبنانية ناسي عجرم، حول قضية زوجها فادي الهاشم المتهم بقتل أحد اللصوص، عن حجم الصدمة التي تعرضت لها.

وجاء تعليق "عجرم" عبر حسابها على موقع "تويتر"، عقب اخلاء سبيل زوجها، حيث تمنت عدم مرور أي أحد بالتجربة التي عاشتها.

وكتبت: "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر"

وقبل ساعات أخلى سبيل زوج الفنانة نانسي عجرم، في واقعة قتل لص اقتحم منزلهما بغرض سرقته.