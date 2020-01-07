قاسم سليماني يتسبب في كارثة إنسانية بإيران

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محمد فضل- متابعات

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شهدت جنازة قائد فيلق القدس الإيراني، تزاحمًا شديدًا بسبب مشاركة هائلة من المواطنين بلغ حسب وسائل إعلام إيرانية بـ5 مليون مشارك، ما تسبب في إرجاء دفنه وتحديد موعد آخر للدفن.

وبسبب حالة الزحام والتدافع بين المشاركين وقعت كارثة إنسانية، حيث قتل أكثر من 50 شخصا وأصيب أكثر من 200 أثناء تدافع المشيعين في الجنازة، وأغلبهم من الرجال، حسب وسائل إعلام إيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دائرة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند مقتل 40 شخصا وإصابة 213 آخرين.

كما صرح مهدي صادفي، رئيس لجنة جنازة قاسم سليماني في كرمان، أنه بسبب الزحام، لا يمكن دفن سليماني وأحد المرافقين له وسيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.


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