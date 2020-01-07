» بالصور.. تعرف على الوجبة المصرية التي يعشقها "ماني"

07 يناير 2020 - 06:42 م

حرص النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على تناول "الملوخية المصرية" خلال تواجده بأحد فنادق مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء.

وحصلت "المصريون" على "منيو" الغداء الذي طلبه "ماني" في محل إقامته، حيث أبدى إعجابه الشديد بـ"الملوخية"، التى تم تقديمها له في وجبة الغداء بناء على طلبه.

كما توجه بالشكر للشيف خالد عبد الفتاح كبير طهاة الفندق، الذى رسم صورته على "البيتزا" قبل أن يلتقط الصور التذكارية مع طاقم العمل بالفندق.

وحرص النجم السنغالى، على التقاط الصور التذكارية مع بعض العاملين والطهاة، معربًا عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي حظي بها أثناء وصوله إلى الغردقة.

ومن جانبه قال الشيف "خالد"، فى تصريحات خاصة، إن اللاعب طلب أن يكون الطبق الرئيسي على مائدة الغداء "اورينتال وملوخية"، موضحًا أنه كان حريصًا على تذوق الأكلات المصرية الشعبية.

ووصل نجم الريدز إلى مدينة الغردقة، على متن طائرة خاصة، لحضور حفل توزيع جوائز الـ"كاف" المقرر إقامته مساء اليوم، بمنطقة سهل حشيش بالغردقة على مسرح عائم، للإعلان عن جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وأكد مصدر بمطار الغردقة، أن "ماني" توجه إلى منتجع الجونة عقب وصوله يوم أمس، لإجراء بعض التدريبات الخاصة، وقضاء بعض الوقت هناك.









