» "صلاح" يُتوج بجائزة الأفضل

07 يناير 2020 - 06:13 م

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تتويج نجمنا المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول، بجائزة أفضل هدف لـ"الريدز" خلال السنوات العشر الأخيرة.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، أن "صلاح" توج اليوم، بجائزة أفضل هدف فى العقد الأخير مع ليفربول عن هدفه الذى أحرزه فى شباك توتنهام بالدورى الإنجليزى فبراير 2018.

وكان "صلاح" قد استلم الكرة فى الجانب الأيسر لمرمى توتنهام، وراوغ أربعة لاعبين قبل تسديد الكرة فى الشباك.

وكشف النادي الإنجليزي أن تتويج "صلاح" جاء بعد استطلاع شارك فيه نحو 40 ألف من مشجعى الريدز.