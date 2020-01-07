"صلاح" ثالث أغلى لاعب في العالم بمبلغ خيالي

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أغلى لاعب

كشف مركز الدراسات الرياضية المختص بالإحصائيات والمعروف بـCIES ، عن أغلى لاعبي كرة القدم في الدوريات الخمس الكبرى، والذين يعتبرون الأكثر ثمنا في العالم.

شهدت القائمة تواجد لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المرتبة الثالثة وبسعر وصل لـ175 مليون يورو.

متقدما عليه كل من رحيم ستيرلينج، لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر سيتي، بسعر وصل لـ223.7 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابينجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان بسعر وصل لـ265.2 مليون يورو، ليحتل صدارة القائمة.

كما شهدت القائمة تواجد نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في المرتبة الثامنة بسعر وصل لـ125.5 مليون يورو، كما احتل نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو المرتبة الـ49 في القائمة بسعر وصل لـ80.3 مليون يورو

هذا واحتل 5 لاعبون من المشاركين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مراكز في قائمة أغلى 10 لاعبين سعرا، فيما ضمت قائمة العشرة الاعلى سعرا تواجد لاعبين من الدوري الإسباني، ولاعب من الدوري الفرنسي ولاعب من الدوري الألماني وآخر من الدوري الإيطالي.


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