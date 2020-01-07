رياح وبرد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الأربعاء

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محمد فضل- متابعات

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الطقس

الأرصاد

أمطار

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة طقس غد الأربعاء؛ مشيرة إلى وجود رياح وأتربة على المناطق المكشوفة، تؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة.

وقالت الهيئة أن نشاط الرياح سيكون قادمًا من الجهة الغربية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة، مضيفة أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لافتة إلى سقوط أمطارعلى السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى، تكون غزيرة رعدية أحيانا تمتد للقاهرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون باردا نهارا، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد. 


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