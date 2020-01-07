» اعترافات المتهم فى مذبحة البحيرة

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الشرطة

البحيرة

البحيرة اليوم

مذبحة البحيرة

كشفت المتهم بقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة البحيرة تفاصيل الجريمة، خلال اعترافاته أمام نيابة شمال دمنهور، موضحًا أن السبب في ارتكاب الجريمة هو مروره بضائقة مالية.

وقال المتهم (ش.ا)، إنه توجه إلى بيت المتهم الذي تربطه به علاقة سابقة، وطرق الباب قبل الفجر، ولما فتح له المجني عليه طلب منه أن يخبئه لأن الشرطة تبحث عنه بسبب قضية تموين.

وأضاف أنه لما دخل البيت جاءت إليه والدة المجنى عليه، ورحبت به وقدمت إليه كوب شاي، ودخل مع المجنى عليه إلى الزريبة بسبب برودة الجو.

وكان المتهم معه سكينة فسألته الجدة: "لماذا تحمل سكينة فى هذا الوقت؟" فقال لها: "أنا جزار، وخشي يا حاجة ولا تقلقى"، ثم طعن المتهم صاحب البيت يدعى حسني على رأسه خبطتين بالسكين فلقى حتفه.

وقال إن "حسني" أصدر صوتا بعدها، فضربه بحلة كانت فى الزريبة على وجهه، وجاءت والدة المجنى عليه، وضربت المتهم بعصا على يديه، فطعنها هي الأخرى، وأشعل النيران في المنزل.

وقررت النيابة حبس المتهم (ش.ا) ويعمل جزارا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة "شيخ علي" التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار.


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