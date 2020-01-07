» الإمارات.. يحرق جدته خوفًا من تحويله لامرأة

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حرق

جدة

خليجي

خفضت محكمة استئناف أبوظبي، مدة حكم قضائي كان قد صدر بحق خليجي، تسبب عمدا بإشعال النار في جدته بقصد قتلها، من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات، وإلزامه بدفع 50 ألف درهم (13600 دولار) للمجني عليها، فضلا عن دفع رسوم القضية.

 وبحسب تفاصيل المحاكمة، فقد اعترف المتهم بأنه كان يحاول الانتقام من جدته، بسبب كثرة مشاكلها معه، وتهديدها الدائم له بمعاقبته بالسحر لتحويله من رجل إلى امرأة، ما دفعه للقيام بوضع عدد من أسطوانات الغاز، مختلفة الأحجام داخل سيارته، وأقنع جدته بالذهاب معه لشراء هدية لها.

وبحسب ما جاء في التحقيقات، توجه الجاني بجدته إلى منزله القديم في الوثبة، ووضع في المركبة ولاعة بخور، وغادر المركبة قبل اشتعالها بدقائق، لكنه عاد سريعا بعد الاشتعال، نتيجة ارتفاع صوت جهاز إنذار السيارة، إذ خاف من حضور الجيران، فقام بإخراج جدته من السيارة.

وقال تقرير الطب الشرعي، إن الجدة عانت من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في وجهها وأذنيها ورأسها وعنقها وظهرها وأصابعها. وكانت الحروق تغطى 25 في المائة من جسدها.


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