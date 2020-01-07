أول صورة لـ"نانسي عجرم" وزوجها بعد إخلاء سبيله

07 يناير 2020 - 04:45 م

ظهرت الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، عقب قرار إخلاء سبيل الأخير اليوم الثلاثاء في جريمة قتل سارق.

وتعد هذه الصورة التي نشرتها اللبنانية دارين شاهين، عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" أول صورة لـ"نانسي عجرم" عقب إطلاق سراح زوجها.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد قررت اليوم إخلاء سبيل الفادي وذلك بعدما استمعت الى إفادته في مقتل شخص تسلل إلى المنزل بهدف السرقة.