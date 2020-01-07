» حليب "الجمال" لعلاج السكر

07 يناير 2020 - 02:45 م

كشفت دراسة طبية حديثة عن قدرة حليب الجمل على علاج مرض السكري من النوع الثاني، والذي يتكون من الدهون والبروتينات والفيتامينات والمعادن.

واختار الباحثون" الدهون" لدراسة تأثيرها على جانب من مرض السكري المعروف بـ" الالتهاب".

وكشفت الدراسة عن تواجد خلية تسمي بـ" البلاعم" في دهون البطن وهي المحرك الرئيسي في تطور هذا الالتهاب، و أوضحت التجارب أن الأحماض الأمينية تقلل من الالتهاب الناتجة عن هذه البلاعم.

وأكد التقرير الذي نشرته"صدى" أنه لا يمكن الجزم بأن حليب الجمال يشفى بصورة كاملة من مرض السكري من النوع الثاني.