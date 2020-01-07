قطع المياه عن 13 منطقة بسبب كسر مفاجئ

07 يناير 2020 - 02:22 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي بطريق مسطرد القديم ما سيترتب عليه قطع الخدمة في عدة مناطق.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن المناطق التي ستنقطع عنها الخدمة هي (النزهة الجديدة، الكوربة، هليوبوليس، سانت فاطيما، منطقة الحجاز، وجامع الفتح، خلف الكلية الحربية، شارع فريدة سمكية، منطقة عين شمس الشرقية والغربية، منطقة المسلة، خارج المطرية، والهايكستيب.

وأكدت الشركة أنها تعمل على إصلاح العطل بكامل جهدها، كما تم توفير عربيات مياه في هذه المناطق.?