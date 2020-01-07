» الخطيب يحضر حفل زفاف أحمد الشيخ ويشعل الأجواء

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محمود الخطيب
محمود الخطيب
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 حرص عدد من لاعبي النادي الأهلي على حضور حفل زفاف أحمد الشيخ، لاعب خط وسط الفريق .

 جاء على رأس الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة وعدد كبير من نجوم القلعة الحمراء من أبرزهم حسام عاشور، حسين السيد، رمضان صبحي، محمود كهربا، رامي ربيعه، أيمن أشرف، مجدي قفشه، محمد هاني، محمد الشناوي، مروان محسن، وليد سليمان، عمرو السولية.

 كما حضر كل من سيد معوض وشادي محمد وعبدالواحد السيد، وأحمد عادل عبدالمنعم والإعلامية شيما صابر، والفنان أحمد تهامي ونجوم مسرح مصر وشذى وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الغناء والرقص التي أشعلها الـ dj العالمي ياسر الحريري منظم الحفل ونجوم الأغنية محمد نور ومصطفى كامل ورامى جمال ومصطفى حجاج واوكا وأورتيجا.

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