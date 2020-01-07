ارتفاع قتلى التدافع بجنازة "سليماني" إلى 40 قتيلا

07 يناير 2020 - 02:03 م

أفادت وسائل إعلام منذ قليل، بارتفاع عدد القتلى إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

وأفادت منظمة الطوارئ الإيرانية بمقتل 40 شخصا، وجرح نحو 200 آخرين، في حادثة تدافع خلال تشييع سليماني في كرمان.







وتدافع المشيعون اليوم في كرمان، جنوب شرقي البلاد، وملأوا الشوارع الرئيسية في المدينة، وتسلقوا الهضاب المواجهة للمدينة ليتسنى لهم مشاهدة موكب التشييع.









