بعد مقتل سليماني.. الفلبين تتخذ قرارا صادما بشأن دول الخليج

07 يناير 2020 - 01:52 م

مع تصاعد التوتر في أعقاب مقتل قاسم سليماني، القائد بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية، أفادت وسائل إعلام أن الفلبين تستعد لإجلاء الآلاف من مواطنيها العاملين في الشرق الأوسط.



وقال سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، إن ”الرئيس أمر القوات المسلحة بتجهيز الأصول الجوية والبحرية لإجلاء الفلبينيين من العراق وإيران والدول العربية المجاورة“.



وقال وزير الدفاع ديلفين لورينزانا الذي يرأس لجنة تشكلت أخيرا للإعداد لإجلاء الفلبينيين من المنطقة إن الحكومة تجهز طائرات لنقل الفلبينيين الراغبين في العودة إلى بلدهم أو الانتقال من العراق وإيران إلى أماكن أكثر أمانا.



يذكر أن قرابة 2.3 مليون فلبيني يعملون في الشرق الأوسط في العمالة المنزلية وفي قطاع الإنشاء أو كمهندسين وممرضات.





