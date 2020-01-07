» بعد انفصالها.. هؤلاء دعموا أصالة

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انفصال

أصالة

طارق العريان

ساند عدد من الفنانات والمشاهير الفنانة السورية، أصالة نصري، وذلك بعد إعلانها انفصالها رسميًا عن زوجها ووالد أبنائها، طارق العريان.

 وكتبت أصالة، أمس الاثنين، عبر حسابها على "إستجرام"، قائلة:" صباح الخير .. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

 وأضافت أصالة نصري: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله ".

 في المقابل، سارع عدد من المشاهير لمساندة أصالة،من ضمنهم، الإعلامية ريهام سعيد، التي علقت على منشور أصالة، قائلة: "اللى جاى أحلى هتشوفى ".

 بينما وجهت المطربة بلقيس، رسالة خاصة لـ أصالة: "حبيبة الكل صولا، أسأل الله أن يعوضك ويعطيك حتى يرضيك.. الحمدلله على جميع الأقدار والحمدلله من قبل ومن بعد, كلنا نحبك وكلنا معاك وأسال الله أن يكتب لك من الأقدار أجملها والآتي أجمل بإذن الله".

وفي السياق، وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة للفنانة أصالة عبر حسابها على "تويتر"، حيث قالت:"الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية! خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك، كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية".

 وردت الفنانة أصالة على تغريدة إليسا: "غاليتي إليسا، ألف شكر على كلامك الطيب، واللي خلقنا ما بيتركنا".

في حين، علقت شام الذهبي ابنة أصالة على انفصال والدتها، كاتبة عبر "إنستجرام": "نحن دائما نواجه العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز المحنة بسلام، ولن أتوقف عن الحب والدعم، لنقف بعيدا عن اليأس، هذا بالتأكيد امتحان جديد ليظهر طبيعتنا المقاتلة، وامرأة مصنوعة من الصلب، امرأة اُشتهرت رغم كل الألم والوجع والمرض وسوء المعاملة، فالظروف جعلتها تظهر معدنها النفيس.. ابنتك الفخورة بكي دائما".

 بينما علق الإعلامى اللبناني، نيشان: "وفقك الله وكتب لكى حياة عمادها الحب "

 وقالت المطربة هدى: "بداية جديدة لحياة جديدة وفقك الله وحفظك من كل سوء".

 

 

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