» تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات وأيام العمل إلى 4 أيام

07 يناير 2020 - 01:25 م

خفضت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين ساعات عمل الموظفين إلى 6 ساعات فقط على أن يكون العمل 4 أيام من خلال تقديم جدول عمل مرن في البلاد.

وأعلنت مارين"34 عاما" أنها ستسمح للعمال والموظفين بقضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وممارسة هواياتهم، مضيفة أن الناس يستحقون أن يقضون مزيد من الوقت مع أسرهم وهذه الخطوة التالية بالنسبة لنا في الحياة العملية.

ولاقت دعوة مارين بالترحيب من وزيرة التعليم وزعيمة تحالف اليسار لي أندرسون، اللاتي أكدن أنه من الأهمية السماح للمواطنين الفنلنديين بالعمل بشكل أقل.