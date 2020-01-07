» بعد تصويرها في هذا الوضع.. تقتله وتعترف

07 يناير 2020 - 12:56 م

اعترفت فتاة بأنها قتلت زوجها بعد أن عرفت أنه قام بتصويرها أثناء العلاقة الزوجية لتهديدها حتى تتراجع عن طلبها للطلاق، ثم قامت بتسليم نفسها لشرطة الجيزة.

وقالت الفتاة في تحقيقات النيابة إنها لم تتمالك أعصابها عندما أخبرها زوجها بتصويرها فاستلت سكينة من المطبخ وطعنته عدة مرات حتى أصبح جثة هامدة، مؤكدة أنها غير نادمة على ما فعلت لأنه أساء لشرفها وهددها بنشر الفيديو.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات على أن يتم الحكم في الجلسة القادمة.