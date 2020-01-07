» إليسا تهنئ الأقباط بطريقتها في عيد الميلاد

علا خطاب
وكتبت إليسا، في تغريدتها،"بدي اتمنى عيد ميلاد مجيد لكل المصريين الأقباط اللي عم يحتفلو بالعيد اليوم، وكلني أمل تكون هالمناسبة مليانة فرح ورجا وحب عليهن، وتنعاد عليهن دايما بكل خير وسلام".
وفي سياق متصل، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد.
وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقدمة مستقبلي الرئيس، وصافح السيسي الأباء والكهنة الذي اصطفوا لاستقباله.
بدي إتمنى عيد ميلاد مجيد لكل المصريين الأقباط اللي عم يحتفلو بالعيد اليوم، وكلني أمل تكون هالمناسبة مليانة فرح ورجا وحب عليهن، وتنعاد عليهن دايما بكل خير وسلام— Elissa (@elissakh) 7 يناير 2020
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