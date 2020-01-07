رئيس جامعة المنيا يُقدم التهنئة للأقباط

07 يناير 2020 - 12:42 م

تقدم الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وممثلو الأزهر والأوقاف؛ التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شلبي، مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعميد محمود صبري مدير الأمن الوطني، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي أن روابط الانتماء وروح الإخاء، التي يتمتع بها المصريون، ستظل قوية، وتؤكد على حرص جميع المصريين وحفاظهم على وحدتهم وأصالتهم وتماسكهم، في صورة تجسد عمق التفافهم واجتماعهم على حب الوطن.